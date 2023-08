OM - Mercato : Marseille, seulement un plan C pour Sanchez ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Difficile de savoir sur quel pied danser quand on est supporter marseillais et qu'on espère un retour d'Alexis Sanchez. Retour rendu d'autant plus urgent par la bouillie offensive livrée mercredi soir par les hommes de Marcelino face au Panathinaikos (0-1). A 34 ans, l'attaquant en fin de contrat a choisi de prendre son temps. Mais les médias de son pays annoncent un jour sur deux un retour prochain sous le maillot blanc. En Espagnol, on n'a pas le même son de cloche...

L'Inter en pole, Galatasaray ensuite.

Pour Sport, l'OM ne serait qu'un plan C pour Sanchez. Le A a pour nom Inter Milan. Les Nerazzurri voudraient l'aligner au sein d'un trio offensif composé de Lautaro Martinez et Marcus Thuram. L'entraîneur, Simone Inzaghi, aurait donné son aval à ce retour, alors qu'il avait lui-même demandé le départ de Sanchez il y a un an ! Le plan B a pour nom Galatasaray, qui a pourtant considérablement renforcé son secteur offensif cet été.

