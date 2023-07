OM - Mercato : McCourt a cassé sa tirelire pour Renan Lodi, la date de son arrivée connue ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Après avoir recruté Geoffroy Kondogbia contre 8 millions d'euros, l'Olympique de Marseille serait sur le point de s'offrir un autre joueur de l'Atlético Madrid en la personne de Renan Lodi.

Renan Lodi Marseillais avant la fin de la semaine ?

Alors que les deux clubs seraient très proche de trouver un accord pour le transfert du Brésilien, l'offre formulée par les dirigeants marseillais à leurs homologues colchoneros serait comprise entre 15 et 20 millions d'euros plus des bonus, si l'on en croit les informations de l'émission Vamos sur Movistar Plus. Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, aurait donc cassé sa tirelire pour recruter Renan Lodi. De son côté, Marca croit savoir que le joueur prêté la saison dernière à Nottingham Forrest pourrait débarquer dans la cité phocéenne avant la fin de la semaine.

