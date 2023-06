OM - Mercato : nouvelles révélations sur la non-venue de Gallardo

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Hier soir, peu avant qu'un journaliste argentin n'affirme que Marcelo Gallardo ne viendrait pas à l'OM, El Grafico avait diffusé une photo de l'ancien entraîneur de River Plate assistant à une session des jeunes des Millonarios à Buenos Aires. La preuve que le Muneco était très loin de Marseille. Puis, l'annonce est tombée et, depuis, c'est la déception chez les supporters phocéens. Mais Mohamed Bouhafsi a apporté de nouvelles précisions sur les négociations entre les deux parties. On apprend que les dirigeants marseillais savaient depuis mercredi que Gallardo ne viendrait pas...

"L’OM avait compris depuis mercredi que c’était fini"

« Gallardo avait une offre orale (même pas écrite) depuis lundi dernier, assure le journaliste. Après avoir fait plusieurs pas vers lui, il n’a plus répondu. L’OM lui a demandé de répondre, il n’a plus réagi. L’OM n’a pas voulu forcer. Il faut être humble, comprendre que y a rien de plus dur que le mercato. Tout le monde peut se tromper, c’est la vie. Le plus dur c’est de faire croire des choses aux gens pendant plus années par exemple. Mais l’OM avait compris depuis mercredi que c’était fini. L’OM avance ailleurs. »

Raphaël Nouet

Rédacteur