OM - Mercato : petit prix et gros contrat pour Kondogbia ?

Ça se précise pour Geoffrey Kondogbia à l'OM ! Fabrizio Romano refait un point sur le dossier du milieu de 30 ans et livre plusieurs informations intéressantes. La première, la plus importante, c'est que les négociations entre les dirigeants marseillais et l'Atlético Madrid avancent dans le bon sens. Un accord devrait être trouvé pour le rachat de la dernière année de contrat de l'ancien Lensois moyennant 7 M€. Soit ce que l'OM a récupéré pour le transfert d'Arkadiusz Milik à la Juventus Turin.

Autre information : le milieu défensif devrait s'engager pour une longue durée, c'est-à-dire jusqu'en 2026 avec une année optionnelle. Par contre, L'Equipe annonce que son salaire, compris entre 500.000 et 600.000€, serait difficile à supporter pour un OM ayant bien réduit sa masse salariale depuis deux ans. Avec de tels émoluments, Kondogbia est appelé à devenir un cadre de l'équipe, ce qu'il aurait de toute façon été au vu de son expérience à l'étranger depuis une décennie (Séville, Inter, Atlético)...

Les résultats de l'Olympique de Marseille en 2022-23

Current agreement between Geoffrey Kondogbia and Olympique Marseille is for long term deal valid until June 2026 with option for further year. 🔵🤝🏻 #OM



New round of talks soon with Atlético to get the deal done around €7m fee.



Player has been clear: he only wants OM. pic.twitter.com/Bp4hW5bRzH