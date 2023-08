Désormais dans l'oeil des supporters de l'OM qui n'ont pas digéré ses boulettes lors de la préparation et contre Metz, Pau Lopez est plus que jamais dans l'oeil du cyclone. Une situation qui réjouit presque Pierre Ménès, qui a évoqué son cas sur sa chaîne Youtube à l'occasion de son questions-réponses avec les supporters.

« Moi, j'ai jamais été fan de Pau Lopez. A un moment donné, les Marseillais l'ont autoproclamé meilleur gardien du championnat. Cela m'a toujours beaucoup fait rire ! C'est un gardien médiocre. Ce n'est même pas qu'il a un point faible. Il est médiocre dans tout ! Le but qu'il encaisse à Metz contre Mikautadze, ce n'est pas possible... », a glissé l'ancien consultant du CFC.

Et Pierre Ménès a déjà des idées pour le remplacer, avançant le nom de deux pointures d'envergure internationales sur le marché des joueurs libres : « Quand je vois que De Gea ou Lloris n'ont toujours pas de clubs... Maintenant je ne sais pas du tout si c'est dans les intentions de Longoria ». Concernant Hugo Lloris, RMC nous apprend d'ailleurs ce mercredi que l'ancien gardien des Bleus ne rebondira finalement pas à la Lazio et reste ouvert à tout jusqu'à la fin du Mercato.

Face à Pierrot (2/3) : "Il existe autour de Mbappé un phénomène d'halluc... Wahi à Lens, Pau Lopez remplacé, le "problème" Mendy à Lorient, Barcola surcoté, N'Doram sanctionné (?) et Mbappé survolté. https://t.co/WqmDjNir2k

Pierre Ménès a plusieurs idées si l'OM souhaite remplacer Pau Lopez dans les buts. Il lâche deux noms d'internationaux peu onéreux : Hugo Lloris et David De Gea. Le Français et l'Espagnol sont libres et n'ont toujours pas trouvé preneurs à moins de dix jours de la fin du Mercato.