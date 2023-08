OM - Mercato : un accord est tombé pour Guendouzi, visite médicale programmée pour Correa !

Plus le mercato estival avance, plus Mattéo Guendouzi se rapproche d'un départ de l'Olympique de Marseille et d'une arrivée à la Lazio Rome, qui est le club le plus chaud pour récupérer le milieu de terrain français.

D'après le compte Twitter @LaMinuteOM_, dont rien n'échappe sur le club olympien, l'ancien joueur d'Arsenal aurait trouvé un accord avec le club romain sur les bases d'un contrat. Il resterait désormais à l'OM et à la Lazio Rome de s'entendre sur les bases d'un transfert. À en croire le Corriere dello Sport, les dirigeants marseillais réclameraient 18 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival.

Dans le sens des arrivées, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a confirmé que l'attaquant de l'Inter Milan, Joaquin Correa, devrait bien passer ce vendredi sa visite médicale avec l'OM.

Joaquin Correa will travel to Marseille today. Deal done for €2m loan fee to Inter plus €10m obligation to buy clause in case OM qualify to UCL 2024/25 ⚪️🔵🇦🇷



Medical tests are booked today for Correa. pic.twitter.com/vbcv7WhisX