OM - Mercato : une légende du FC Barcelone pousse Alexis Sanchez au Brésil

Les jours passent, les négociations patinent et Alexis Sanchez s'éloigne de l'OM. Pourtant, tout le monde au club, des dirigeants aux supporters en passant par ses partenaires, voudrait voir le Chilien de 34 ans poursuivre l'aventure. Son professionnalisme, son talent et son investissement lui ont valu un respect général. Pablo Longoria lui aurait d'ailleurs proposé un salaire revu à la hausse pour rester un an de plus. Mais, ambitieux, Sanchez souhaiterait des garanties sportives, et notamment un gros recrutement pour briller aussi bien en Ligue 1 qu'en Champions League. Faute de quoi, il ira voir ailleurs.

Le Gremio joue les premiers rôles en championnat brésilien

Et cet ailleurs pourrait être le Brésil ! Selon des médias locaux, le Gremio Porto Alegre songerait à Alexis Sanchez pour prendre la suite de Luis Suarez, qui souhaiterait mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes aux genoux. L'attaquant uruguayen de 36 ans, légende du FC Barcelone, est sous contrat jusqu'en décembre 2024 mais il négocie pour le résilier. Après quoi le Gremio, actuel 2e du championnat brésilien, pourrait se lancer à l'assaut de Sanchez...

Grêmio acertando a contratação do atacante da seleção Chilena Alexis Sánchez de 34 anos! pic.twitter.com/lXuOZCkz4n — 🇪🇪JulianoBau/RS🇪🇪 (@Juliano_Bau) July 9, 2023

