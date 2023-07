OM - Mercato : une quatrième recrue arrive à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

C'est dans les tuyaux et ça ne devrait plus tarder à être officiel. Notamment si l'on en croit les informations du quotidien espagnol, AS, pour qui Ruben Blanco va revenir à l'OM et cette fois définitivement.

7 apparitions seulement

Prêté par le Celta Vigo la saison dernière, le portier remplaçant devrait cette fois être transféré définitivement pour un montant estimé à 2 millions d'euros. Comme vous le savez, Blanco était déjà Olympien la saison passée, ayant seulement disputé sept matchs (six en Ligue 1, un en Coupe de France).

Podcast Men's Up Life