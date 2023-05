PSG : l'affaire Messi passe mal en Argentine, L'Équipe accusé de coup tordu !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que l'affaire Lionel Messi défraie actuellement la chronique au PSG et que l'Argentin a été suspendu par son club pour deux semaines, le traitement de la Pulga écœure profondément les médias argentins. Journaliste pour TyC Sports, Gaston Edul s'est agacé de l'attitude de la presse française à l'égard du septuple Ballon d'Or.

L'Equipe accusé d'insulter délibérément Messi

Sur sa chaîne Twitch, l'intéressé a balancé sur l'attitude des journalistes de L'Equipe : « À L’Équipe, j’en connais certains, ce sont des journalistes que je respecte, mais je vais dire ceci et je m’en moque. Depuis l’arrivée de Messi en France, ils l’insultent délibérément, ils expriment leur mauvaise foi à l’égard de Leo en le discréditant, en le traitant durement, en fabriquant des histoires, et c’est un acte non journalistique et de bas étage. Ils déversent sur son nom leur colère issue de divergences politiques et d’autres intérêts ».

Des commentaires assez effarants mais qui traduisent largement la pensée des Argentins à l'égard de la France et des Français. Un désamour exarcerbé depuis la finale de la dernière Coupe du Monde remporté par l'Albiceleste...

