PSG : le discours musclé et surréaliste d'al-Khelaïfi face au vestiaire

Remonté, Nasser al-Khelaïfi. Et peu importe si certains estiment que ses beaux discours n'engagent que lui et qu'ils ne sont que rarement suivis des faits. En attendant, le président du PSG a tenu à rappeler à ses joueurs qu'ils avaient plus de devoirs que de droits. Et ce dans le vestiaire avec un discours intégralement tenu en Français, langue que tous les joueurs seraient bienvenus d'apprendre.

Tout pour réussir

Propos rapportés par le quotidien l'Equipe. "Le club est plus grand que n'importe qui ici. Même plus grand que moi. J'attends que vous soyez à 200 % à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. Vous devez être fiers de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe(...)Vous devez également respecter nos supporters, nos sponsors. Tout cela fait partie de votre travail. Vous devez être contents et fiers de faire ça. La relation n'a pas toujours été facile la saison dernière, c'est vrai, mais ce que je veux, c'est que dès le premier match, vous respectiez les supporters. Après les matches, je veux que vous alliez voir les supporters. Ils payent pour venir vous voir, pour vous supporter. Il faut respecter ça, même si cela a été difficile par moments."

