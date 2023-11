PSG : Luis Enrique a les idées claires pour Newcastle, son onze a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Bien que toujours dans les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG n’a plus vraiment le droit à l’erreur depuis sa défaite à Milan. Surtout si Luis Enrique veut s’extirper de cette tant redoutée « poule de la mort ».

Mardi soir (21 heures), Paris n’a pas réellement d’autres choix que de battre Newcastle. Une équipe qui l’avait humilié il y a quelques semaines à St James’ Park mais qui se retrouve aujourd’hui à la dernière place du groupe (4 pts) après ses deux défaites contre le Borussia Dortmund.

Un seul doute, le choix du N°9

Face à des Magpies qui n’ont pas rendu les armes et qui arrivent à Paris auréolé de leur probant succès face à Chelsea hier (4-1), Luis Enrique devrait reconduire son tant décrié 4-2-4 qui n’avait pas marché en Angleterre et ses choix se dessinent déjà clairement selon L’Equipe qui n’a réellement qu’un seul doute sur ce match.

Estimant que Danilo n’aura pas le rythme d’un tel match, le quotidien sportif annonce que Lucas Hernandez prendra l’axe pour remplacer Marquinhos (blessé), laissant le couloir gauche à Nordi Mukiele. Quant au remplacement de Warren Zaïre-Emery, il sera assuré par un Fabian Ruiz de plus en plus à l’aise. Un seul doute sur la compo : le choix du N°9 entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, tous deux buteurs contre Monaco le week-end dernier et qui ont marqué des points.

Le onze probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, L.Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé, Vitinha.

