PSG : un club de Ligue 1 contrarie Paris pour Motta, Doha rêve plus grand !

Thiago Motta est en train de devenir un entraîneur bankable. Favori de Daniel Riolo pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, l’actuel coach de Bologne réalise un excellente travail en Italie. L’écho de ses résultats a traversé les Alpes, où le parcours de l’ancien milieu de terrain du PSG comme coach est toujours suivi avec acuité. Au point que des clubs de Ligue 1 pourraient se manifester au cours de ce printemps pour essayer de le recruter. Certains, en tout cas, ont déjà posé son nom sur les listes d’entraîneurs susceptibles de les intéresser la saison prochaine. Selon L’Équipe, c’est le cas de l’OGC Nice et du PSG.

Blanc rêve de Motta à Nice

Sur la Côte d’Azur, Jean-Claude Blanc serait très tenté par l’idée de collaborer avec Motta, si la forte tendance d’une non-reconduction de Didier Digard se confirmait. Il n’a toutefois pas encore pris contact avec lui, ni avec son agent. L’idée de rejoindre un club aussi ambitieux et structuré que Nice ne serait pas pour déplaire à Motta, mais, au fond de lui, c’est du PSG qu’il rêve. Il se sent prêt mais reste à savoir qui va décider de l’identité du prochain coach du PSG : le président, le conseiller sportif ou bien l’Émir en personne, depuis Doha. La personnalité de Motta pourrait ne pas être tout à fait compatible avec l’interventionnisme de Luis Campos. Et, au Qatar, certains poussent pour arracher un nom encore plus prestigieux.

🗞️ La une du journal L'Équipe du vendredi 12 mai 2023 pic.twitter.com/Luoz8Yfg3r — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 11, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur