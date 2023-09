PSG : un coup tordu de Navas à Donnarumma en interne ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Gianluigi Donnarumma est annoncé titulaire par L’Équipe pour la réception de l’OGC Nice en ouverture de la 6e journée de L1 (21h). Jusque-là, rien d’anormal au regard des choix de début de saison de Luis Enrique. Pourtant, le coach espagnol a laissé planer le doute sur sa hiérarchie des gardiens hier en conférence de presse et les derniers détails de l’histoire en disent long sur les relations tendues entre les deux portiers. Si, officiellement, les deux hommes vivraient bien cette cohabitation, la réalité semble plus nuancée.

Navas provocateur avec Donnarumma ?

Obligatoirement, la présence de Navas ajoute de la pression sur Donnarumma, d’autant que son aîné n’a pas toujours montré de la bonne humeur face à cette situation, se montrant parfois un brin provocateur et chambreur, selon L’Équipe. « Navas a plusieurs fois manifesté son mécontentement à la suite du recrutement de Donnarumma et, du fait qu’il n’est plus titulaire, confirme un familier du centre de formation parisien. Mais j’ai senti que c’était plus envers les dirigeants qu’envers son partenaire. »

