S'il est désormais presque certain que Lionel Messi (35 ans) n'évoluera plus au PSG la saison prochaine, à l'issue de son contrat dans la Capitale française, deux destinations semblent aujourd'hui se préciser pour l'Argentin : d'un côté le cœur et un retour au FC Barcelone, de l'autre répondre à un pont d'or d'Al-Hilal (Arabie Saoudite).

« Jorge Messi travaille sur quelque chose ... »

Alors que les rumeurs circulent avec insistance des deux côtés, il y aurait une tendance nette dans l'entourage de Messi. C'est en tout cas ce qu'assure le journaliste d'El Chiringuito Alfredo Duro, qui a pu discuter avec Jorge Messi dernièrement. « Jorge Messi travaille sur quelque chose et c'est incroyable », assure l'intéressé qui explique que, dans le clan de la Pulga on se refuse à en dire plus avant la semaine prochaine.

Alors plutôt un come-back à faire pleurer les nostalgiques en Catalogne ou le plus gros contrat de tous les temps dans le Golfe ? Faites vos jeux.

?"JORGE MESSI está TRABAJANDO en algo y es FLIPANTE"?@alfredoduro1 lo suelta... ¡Pero no lo contará hasta la semana que viene! ? pic.twitter.com/EzGfACFvLF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur