PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a dit non à une prolongation il y a un mois, une énorme manipulation révélée

Ce matin, le chef du service des sports du Parisien, Benoît Lallement, signe un édito titré "Entre autorité... et autoritarisme". On peut y lire : "La question nous tarabuste depuis l'annonce par le PSG de la suspension de Leo Messi. Pourquoi l'issue de cette rocambolesque affaire et cette lourde punition nous laissent un goût étrange ? Pourquoi ne sommes-nous pas à l'aise avec le sort réservé à l'Argentin ? (...) Le club aurait-il agi différemment s'il ne voulait pas se débarrasser du champion du monde ? N'est-ce pas facile de s'acheter une conduite avec cet accès de poigne à l'encontre d'un joueur sur le départ, quand d'autres entorses à la vie de groupe et d'athlètes de haut niveau sont tolérées ?"