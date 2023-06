PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi n’a encore rien signé à Miami, l’Arabie saoudite le relance !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Lionel Messi (35 ans) sera un joueur de l’Inter Miami la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé en grande pompe mercredi dernier alors que son nom circulait encore au FC Barcelone et à Al Hilal. Selon L’Équipe, l’accord n’est toutefois pas encore bouclé même si les grandes lignes ont été tracées. Le club saoudien serait conscient de cette petite faille et aurait retenté sa chance ! « Ces derniers jours, l’Arabie saoudite a tenté un ultime coup de Jarnac, proposant à la Pulga de venir en Saudi Pro League pour quelques mois, avant de rejoindre la MLS début 2024 pour la nouvelle saison », écrit le quotidien sportif ce mardi. Sans succès, précisent nos confrères, avant de donner les chiffres étourdissants du nouveau business de Messi en Floride.

Adidas et Apple TV+ vont garnir son compte en banque

L’ancien Barcelonais sera ainsi intéressé aux résultats de deux partenaires majeurs du championnat américain, Adidas et Apple TV +. Les deux entreprises se sont engagées à verser une partie de leurs bénéfices (ventes produits et abonnements) au septuple Ballon d’Or. Au final, ces partenariats pourraient lui assurer une enveloppe globale minimum de 30 M$ (27,8 M€) par an, voire bien davantage selon les variables. Enfin, cerise sur le gâteau, il est également prévu que Messi reçoive une part du capital de l’Inter Miami (on parle de 20 à 25 %), et on peut imaginer le bénéfice qu’il pourra en tirer quand on sait que la franchise était récemment valorisée à 600 M$ (556 M€), un chiffre appelé à bondir avec son recrutement.

Voici la une de votre journal du mardi 13 juin 2023.



Disponible dans votre kiosque numérique : https://t.co/ogNWZSF49Z pic.twitter.com/xJAQbwqscX — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si Lionel Messi (30 ans) a affirmé haut et fort mercredi dernier qu’il serait un joueur de l’Inter Miami la saison prochain, l’attaquant argentin est toujours un joueur du PSG jusqu’au 30 juin prochain. L'Arabie saoudite l'a relancé récemment !

Bastien Aubert

Rédacteur