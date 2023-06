PSG – Mercato : Al-Khelaïfi prêt à expédier Icardi en Arabie Saoudite

Avec 22 buts et 7 passes décisives, Mauro Icardi, en disgrâce au PSG la saison dernière, s'est complètement relancé du côté de Galatasaray, où il était prêté. Champion de Turquie avec le club d'Istanbul, l'Argentin ne devrait pas rester sur les bords du Bosphore et il se cherche un nouveau point de chute.

Selon AS Marca, média turc, Fulham est intéressé. Mais l'Arabie Saoudite lorgne aussi Icardi. D'après Fabrizio Romano, Al-Taawoun FC s'apprête à lui faire une proposition. Les contacts n'en seraient toutefois qu'à leurs balbutiements. Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré personnellement les émissaires du club saoudien pour favoriser le deal, alors que l'AS Rome convoiterait aussi le joueur. A suivre, donc...

Understand Al-Taawoun FC are set to make verbal proposal to Mauro Icardi. Deal at early stages but Saudi clubs are again on it. 🇸🇦🇦🇷 #transfers



Icardi was very happy at Galatasaray last season and no decision has been made. It will also depend on PSG. pic.twitter.com/7zWVPrt7wz