PSG, FC Barcelone - Mercato : Campos n'abdiquerait pas pour ce cadre de Xavi

Dimanche dernier, on relayait sur notre site les propos accordés par Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone, à l'émission Téléfoot. Qui traduisaient un sentiment assez clair : l'envie de poursuivre l'aventure au sein du club catalan.

Rumeurs logiques

Seulement voilà, la prolongation de contrat n'est toujours pas actée et il semble bien que la priorité du moment au Barça soit accordée à Lionel Messi et non à Dembélé. Dans ces conditions, il est presque logique que des rumeurs de départ apparaissent. Parmi elles, bien entendu, celle qui conduit au PSG. Luis Campos, si l'on se fie au Quotidien du Sport, aurait même déjà échangé avec l'agent du joueur.

A suivre.