PSG : déjà des distances entre Mbappé, al-khelaïfi et Luis Enrique ?

C'est le jeu. Et la presse espagnole, pressée de voir arriver Kylian Mbappé au Real Madrid, entretient le doute avec délectation. Ainsi, et selon AS, la réunion d'hier entre le président al-khelaïfi et ses joueurs, qualifiée par le média de froides retrouvailles, a confirmé la tendance : tout le monde est susceptible de partir. Y compris l'attaquant français qui, au contraire de qui était annoncé, n'a eu aucun entretien avec son président quant à son avenir.

Loin sur la photo

Mbappé s'est posté très loin d'Al-khelaïfi et de Luis Enrique pour la photo de groupe, insiste AS, et n'a pas la moindre intention de devoir se justifier auprès de sa direction dans les prochains jours. Il partira en tournée avec le groupe, mais restera un joueur libre à compter du 1er janvier prochain. Les prochains jours vont être tendus au sein du club parisien.

