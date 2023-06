PSG - Mercato : l'annonce de départ de Messi serait fausse !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Sur ses réseaux sociaux, nos confrères d'ESPN ont annoncé ce samedi que Lionel Messi leur avait confirmé son départ du Paris Saint-Germain cet été. "Je suis très heureux d'avoir pu représenter le PSG. J'ai vraiment aimé jouer dans cette équipe et avec de si bons joueurs. Je tiens à remercier le club pour cette merveilleuse expérience à Paris."

Le rétropédalage d'ESPN pour Messi

Mais quelques minutes plus tard, ESPN a supprimé son post où il annonçait les adieux du champion du monde 2022 au PSG. Et pour le moment, il n’y a aucune trace d’une vidéo pour un éventuel départ de la star argentine. On devrait vraiment en savoir plus sur l'avenir de Lionel Messi ce samedi soir après le dernier match de la saison du PSG contre Clermont, qui pourrait être le dernier match de la Pulga sous le maillot parisien.

ESPN a supprimé un post annonçant un adieu éventuel de Leo Messi concernant son potentiel dernier match avec le PSG contre Clermont.



Il n’y a non plus aucune trace d’une vidéo pour un hypothétique départ de l’Argentin pour le moment. 👀 pic.twitter.com/yE2LUtWjcS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 3, 2023

