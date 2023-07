PSG - Mercato : la réaction de Mbappé est connue !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Suspectant Kylian Mbappé d'avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l'été prochain, le Paris Saint-Germain a décidé d'écarté le natif de Bondy pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, l'aurait officiellement mis sur le marché depuis ce vendredi et penserait à ne plus le faire jouer tant qu’il n’aura pas prolongé son contrat.

"Mbappé est prêt à rester au PSG même sans jouer"

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le champion du monde 2018 aurait envisagé ce scénario et serait déterminé, s'il le faut, à passer toute la saison sur le banc. Une information confirmée par Daniel Riolo. "J’ai eu des personnes très proches de Kylian Mbappé ce (vendredi) soir. À ce jour, Kylian Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer. C’est un véritable bras de fer. Mbappé est évidemment en colère. Personne du clan Mbappé ne va communiquer. Ils vont attendre septembre pour donner leur version mais ce soir, Mbappé ne veut pas quitter le PSG et est prêt à rester quitte à ne pas jouer et à rester sur le banc", a lâché le chroniqueur dans l'After Foot sur les ondes de RMC Sport.

🎙 @DanielRiolo : "Kylian Mbappé est prêt à assumer et à rester au PSG même sans jouer. A ce jour, dans son entourage, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison. C'est un véritable bras de fer." pic.twitter.com/8KydXOg1zL — After Foot RMC (@AfterRMC) July 21, 2023

Podcast Men's Up Life