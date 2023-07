PSG - Mercato : le Qatar a pris deux autres décisions fracassantes avec Mbappé et lui fait la pire menace possible

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le bras de fer est bel et bien engagée entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ! Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi soir, le club de la capitale, qui penserait que l'attaquant français aurait déjà un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l'été prochain, a décidé d'écarté le champion du monde 2018 pour la tournée au Japon et en Corée du Sud.

Le PSG envisage le banc pour Mbappé

Et selon le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, le PSG considérerait Kylian Mbappé comme à vendre depuis ce vendredi. Autre décision drastique prise par les décideurs parisiens, l'ancien Monégasque, qui serait désormais considéré comme "indésirable", devrait rejoindre le loft du champion de France en titre, si l'on en croit les informations du Parisien. Enfin, d'après L'Équipe, les dirigeants du PSG n'excluraient pas la possibilité de ne plus faire jouer Kylian Mbappé tant qu’il n’aura pas prolongé son contrat, et donc de le mettre sur le banc toute la saison prochaine.

PSG - Mercato : coup de tonnerre à Paris, Mbappé écarté de la tournée au Japon ! https://t.co/QGWGIxQfVw — But! Football Club (@club_but) July 21, 2023

