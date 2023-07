PSG - Mercato : le Qatar prêt à humilier Mbappé avec Joao Félix

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'information qui suit est à prendre avec des pincettes car elle provient d'Espagne, qui est prête à tout pour semer la zizanie entre le PSG et Kylian Mbappé afin de provoquer le départ du prodige au Real Madrid. Selon Defensa Central, le club de la capitale serait tout simplement prêt à offrir le numéro de maillot du natif de Bondy (le 7) à une cible de Luis Campos, Joao Félix. Joao Félix entre MU et Paris Le Portugais s'est fait remarquer dès le début de la préparation des Colchoneros en jetant sa chasuble parce qu'il en avait marre des directives de Diego Simeone. Le divorce avec l'entraîneur argentin est acté, et depuis longtemps. La seule solution pour sortir de cette impasse consiste en un départ de l'ancien prodige du Benfica. Luis Campos voudrait le faire venir au PSG mais Manchester United est également sur le rang. Lui offrir son numéro de maillot préféré est une bonne idée mais de là à froisser un Mbappé qui tient l'avenir financier du club entre ses mains... Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24 Le PSG pourrait prendre une décision radicale avec Mbappé https://t.co/Oqt1KuOrXQ — Foot Mercato (@footmercato) July 12, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En plein conflit avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain serait prêt à donner son numéro 7 à l'une de ses cibles, Joao Félix. L'attaquant portugais est plus que jamais décidé à quitter l'Atlético Madrid. Luis Campos aimerait l'attirer à Paris.

