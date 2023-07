PSG - Mercato : Luis Enrique pousse ses priorités mais devra batailler pour Joao Felix !

Arrivé sur le banc du PSG la semaine passée, Luis Enrique a des idées fortes pour le Mercato du club de la Capitale et tente de les faire passer à ses dirigeants. L'Espagnol appuie notamment sur les pistes offensives et veut relancer le portugais Joao Felix (Atlético Madrid, 23 ans) s'il ne parvient pas à obtenir la venue d'Harry Kane (Tottenham, 29 ans).

Sur le dossier Joao Felix, Paris doit cependant composer avec une forte concurrence puisque, d'après Ekrem Konur, Manchester United, Newcastle et Aston Villa auraient aussi coché le nom de l'ancien joueur de Chelsea, en disgrâce totale chez les Colchoneros.

Concernant le poste de gardien de but, Luis Enrique a aussi des idées bien arrêtées. Le journaliste Mercato turc assure que pour concurrencer Gianluigi Donnarumma l'Espagnol a demandé le recrutement de son compatriote de Chelsea, Kepa Arrizabalaga.

Luis Enrique wants to challenge Gianluigi Donnarumma with a new goalkeeper and Chelsea's Kepa Arrizabalaga tops the shortlist.

