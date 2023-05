PSG - Mercato : Mbappé a envoyé un signal fort au Real Madrid après les trophées UNFP !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On sait où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine : au PSG. « J’ai toujours voulu gagner et marquer l’histoire du championnat. Malgré mon ambition, je n’ai pas toujours cru pouvoir gagner aussi rapidement. Je suis très content, a-t-il clarifié hier aux trophées UNFP. Il ne faut pas négliger ce titre qui nous permet d’être propulsé au sommet du football français. On est très fiers, on fait partie de l’équipe qui a permis de faire entrer le PSG dans l’histoire. On ne parle pas de mon avenir ? Tant mieux. Je suis content, j’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content. »