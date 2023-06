PSG - Mercato : Messi réagit à son départ, al-Khelaïfi le brosse dans le sens du poil

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce samedi, le PSG a officialisé le départ de Lionel Messi cet été. Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France", a indiqué le club de la capitale dans un communiqué.

"Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années"

Dans ce même communiqué, le sextuple Ballon D'or a réagi à son départ du PSG. "Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite."

"Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir", a, lui, déclaré Nasser al-Khelaïfi au sujet du départ du champion du monde 2022. Rappelons que Nasser al-Khelaïfi était l'un de ceux qui ne voulait pas que Lionel Messi prolonge au PSG.

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Lionel Messi cet été. Dans ce même communiqué, le sextuple Ballon D'or a réagi à son départ du PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur