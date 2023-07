PSG - Mercato : Pérez s’est fâché, Mbappé en route pour le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La guerre entre le PSG et Kylian Mbappé serait proche de prendre fin. Si le Real Madrid s’est montré discret jusqu’à maintenant, il pourrait enfin sortir de l’ornière pour recruter l’attaquant tricolore. « Florentino Perez en veut aux représentants de Kylian Mbappé, qui d’après lui, n’ont pas suffisamment bien masqué leurs intentions et ont envenimé les choses avec la lettre, inutile de son point de vue, croit savoir Sports Zone. Le président du Real Madrid estime être dans une posture délicate, une arrivée libre en 2024 se complique et si il ne fait pas un effort financier considérable cet été, il craint que les représentants lui en voudront, ce qui relancerait le PSG dans l’hypothèse d’un statut quo. En plus d’une indemnité transfert élevée et d’une prise en charge partielle de la prime de fidélité réclamée par le PSG, le Real soit également payer une prime à la signature de 150M€, comme convenu en 2022. La note est élevée et ça ne passe pas, mais il va bien falloir régler cette situation en payant le prix fort au risque de compromettre les relations avec le clan du joueur. » ⚡️FLASH ZONE ⚽️



Selon nos informations, Florentino Perez en veut aux représentants de Kylian Mbappé, qui d’après lui, n’ont pas suffisamment bien masqué leurs intentions et ont envenimé les choses avec la lettre, inutile de son point de vu.



▫️En 2021, parler de sportif et… pic.twitter.com/9TxZKx2xYw — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 26, 2023 La fiche de Kylian Mbappé Mbappé à Madrid ce vendredi ? Pour François Gallardo, cette hypothèse ne fait aucun doute depuis des semaines. Selon le spécialiste des transferts, Nasser al-Khelaïfi est le coupable de tout ce retard dans les tractations et le transfert de Mbappé au Real Madrid devrait se faire avant ce vendredi. Histoire que le crack de 25 ans puisse rejoindre la capitale espagnole au plus vite avant de, pourquoi pas, rallier les États-Unis pour disputer le Clasico contre le FC Barcelone samedi soir en amical. ⚡️FLASH ZONE ⚽️



Selon nos informations, Florentino Perez en veut aux représentants de Kylian Mbappé, qui d’après lui, n’ont pas suffisamment bien masqué leurs intentions et ont envenimé les choses avec la lettre, inutile de son point de vu.



▫️En 2021, parler de sportif et… pic.twitter.com/9TxZKx2xYw — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 26, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que la posture du clan Mbappé est toujours d’affirmer haut et fort que le joueur de 24 ans souhaite disputer la saison prochaine au Paris Saint-Germain, le président Florentino Pérez se serait activé au Real Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur