PSG - Mercato : un homme providentiel pour faire le lien entre Mbappé et al-Khelaïfi ?

Comme relaté plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain est toujours prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé. C'est son option privilégiée, comme l'avait expliqué Nasser al-Khelaïfi au moment de la présentation de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens sont prêts à tout, même à l'augmenter à nouveau, du moment qu'il paraphe un nouveau bail et ne quitte pas le club librement dans un an. Car un tel scénario serait catastrophique pour les finances du club. Mais avant cela, donc, il va falloir se réunir autour d'une table pour apaiser la tension.

Hammoud connaît bien NAK et Mbappé

Selon RMC, un homme pourrait permettre de faire le lien entre Nasser al-Khelaïfi et la famille Mbappé. Cet homme, c'est Ziad Hammoud. Ancien salarié de BeIN Media Group, ce Franco-Libanais a depuis été recruté par Kylian Mbappé pour gérer le business autour de son nom. "Même s’il ne sera pas en première ligne sur les grandes décisions sportives de Kylian Mbappé, Ziad Hammoud garde d’excellentes relations avec Nasser al-Khelaifi et pourrait donc être un intermédiaire précieux dans les futures discussions entre le joueur et le club, écrit RMC. Il n’est pas exclu que d’autres intermédiaires participent aussi à rapprocher les positions."

🚨 Si la situation demeure figée pour le moment, en coulisses, l’objectif des dirigeants qatariens du PSG reste de faire prolonger Mbappé. Le club de la capitale est prêt à toutes les options pour y parvenir. — RMC Sport (@RMCsport) July 11, 2023

