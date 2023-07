Inter Miami - Mercato : un reclus du Real Madrid dans les valises de Messi à Miami ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L'inter Miami se porte bien. Visiblement, du moins. Le club américain, co-dirigé par David Beckham, pourrait devenir le club des anciennes stars de la Liga espagnole. Ainsi, après Lionel Messi et Jordi Alba, annoncé tout proche du club de MLS, voici qu'Eden Hazard, qui a récemment résilié son contrat avec le Real Madrid, serait dans une short-list.

Baisse de salaire

C'est le média espagnol, Relevo, qui l'assure. Rajoutant, toutefois, que le Belge n'exclut pas, non plus, de mettre un terme à sa carrière. Seule certitude, si Hazard rejoint la MLS, il devra baisser son salaire et même de manière importante, les clubs américains étant soumis, comme dans d'autres sports US, à un salary cap.

