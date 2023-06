PSG, FC Barcelone - Mercato : Campos fonce sur une nouvelle cible du Barça

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Manuel Uguarte devrait officiellement s’engager au PSG prochainement. Un autre uruguayen pourrait le rejoindre dans la capitale française. Mais attention, la concurrence sera rude, le Barça par exemple, est sur le dossier également selon le Mundo Deportivo. Fabricio Díaz, vainqueur de la Coupe du Monde U20 avec l’Uruguay Ce dimanche, l’Uruguay remportait la Coupe du Monde U20, en Argentine, face à l’Italie. Un joueur la Celeste s’est démarqué durant la compétition, le milieu de terrain, Fabricio Díaz. Le joueur du Liverpool FC Montevideo pourrait partir pour seulement 6 millions. Le Barça qui le suivait depuis quelque temps, sera un concurrent redoutable pour le PSG. Le PSG entre dans la danse pour attirer un vainqueur de la Coupe du Monde U20 avec l'Uruguay ! https://t.co/HDcKOg5cC4 — Foot Mercato (@footmercato) June 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer C'est l'uruguayen Fabricio Díaz qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain après l'arrivée de Manuel Uguarte. Le crack de la Celeste a plusieurs prétendants européens dont le Barça, la concurrence pour attirer le milieu de terrain du Liverpool FC Montevideo.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur