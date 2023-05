PSG - Mercato : une offre pour Bernardo Silva, de quoi inciter Mbappé à prolonger ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans l'édition du mois de France Football, Bernardo Silva explique dans un long entretien qu'il garde un très bon souvenir de son passage en France et de son entente avec Kylian Mbappé en 2016-17. Dès le lendemain de la parution du mensuel, L'Equipe a révélé que le PSG avait fait du recrutement du Portugais une priorité pour cet été et que l'intéressé voyait d'un bon œil ce transfert. Suite logique des opérations : le club de la capitale aurait formulé, selon le journaliste italien Matteo Moretto, une offre à Manchester City pour son stratège.

Un timing qui ne doit rien au hasard

Le timing ne doit rien au hasard. Ce mercredi, L'Equipe annonce que Kylian Mbappé n'a aucune intention d'activer la prolongation prévue dans son contrat jusqu'en 2025 car il n'a pas été satisfait du dernier mercato estival de sa direction. Et dans la foulée, celle-ci laisse filtrer sa volonté de recruter son grand ami Bernardo Silva, que le natif de Bondy réclame depuis plusieurs années. Cependant, Manchester City comme le milieu offensif veulent attendre la fin de saison et notamment la finale de la Champions League pour répondre à cet intérêt. La seule certitude, c'est que le PSG est prêt à tout pour satisfaire sa superstar.

