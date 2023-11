PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Osimhen annonce sa future destination !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après avoir mené le Napoli à son troisième titre de champion d'Italie, le premier depuis 1990, Victor Osimhen a connu des derniers mois agités. Il a été courtisé par les plus grands, du Real Madrid au FC Barcelone en passant par l'Arabie Saoudite ou le PSG, puis il a prolongé jusqu'en 2025 au Napoli, a connu un début de saison difficile avant de se fâcher avec le SSCN après que le webmaster se soit manqué d'un pénalty manqué à Bologne. Depuis, les choses sont rentrées quelque peu dans l'ordre, le Nigérian a marqué 6 buts en 10 matches toutes compétitions confondues.

"La Premier League est le championnat le plus apprécié des joueurs africains"

Mais un départ en fin de saison semble inéluctable, surtout si la crise au Napoli, où Rudi Garcia a été viré, s'éternise. Dans une interview à un podcast, Victor Osimhen est revenu sur ses contacts estivaux à Al-Hilal avant d'annoncer sa future destination : "C'était dingue ! Plus je disais non, plus ils augmentaient leur offre, encore et encore. Je me disais "Waouh ! Ça pourrait me changer la vie et ils n'abandonnent pas !". Mais j'ai fini par dire : "Merci, les gars, mais je reste". Mon avenir ? Je n'ai pas d'équipe favorite en Premier League mais j'ai deux maillots : Chelsea et Manchester United. Beaucoup de mes amis sont pour Chelsea, moins pour MU. La Premier League est le championnat le plus apprécié des joueurs africains. C'est un immense championnat".

