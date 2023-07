PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi revoit déjà sa copie pour l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Le feuilleton Mbappé semble proche de la fin. Au lendemain de l’ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaïfi à l’attaquant phare du PSG, Nicolo Schira assure que le Real Madrid s’apprête à formuler une offre pour le recruter cet été. Josep Pedrerol confirme cette proposition imminente et parle de « 200 millions d’euros pour toute l’opération. » « La mère de Mbappé dira au PSG qu’il ne prolongera pas et qu’il veut uniquement le Real Madrid, a-t-il assuré cette nuit dans l’émission El Chiringuito. Le Real Madrid n’appellera pas le PSG mais seulement Fayza Lamari. Mbappé ne prolongera pas. Le joueur et Florentino Pérez sont très tranquilles, le PSG nerveux. »

Une date butoir au 31 juillet ?

Selon L’Équipe, tout ce ruissellement a fait prendre un peu plus de mesure à Al-Khelaïfi. Le club de la capitale va ainsi laisser un peu plus de temps au clan Mbappé pour prendre sa décision : des deux semaines annoncées publiquement, il aurait jusqu’au 31 juillet pour rendre son choix définitif. En Espagne, on affirme que tout sera réglé pour le 22 du même mois, soit la veille du départ du Real Madrid en tournée aux États-Unis.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du jeudi 6 juillet 2023 pic.twitter.com/xCF08Ut1ld — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2023

Podcast Men's Up Life