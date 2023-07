PSG, Real Madrid - Mercato : c'est confirmé pour Mbappé et l'Arabie saoudite, l'identité d'un club a fuité !

Après qu'on ait su que le Paris Saint-Germain ait écarté Kylian Mbappé pour la tournée en Asie et que le champion du monde 2018 soit officiellement sur le marché, le journaliste anglais, Ben Jacobs, a annoncé que des clubs saoudiens seraient prêts à faire des offres pour s'attacher les services de l'ancien Monégasque durant une saison.

Un intérêt de l'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé confirmé quelques heures plus tard par Santi Aouna. "Après avoir échoué à recruter Lionel Messi, le gouvernement est prêt à proposer un énorme contrat à Kylian Mbappe pour rejoindre Al-Hilal", croit savoir le journaliste de Foot Mercato. Mais pour l'heure, l'attaquant français n'aurait pas changé d'avis pour son avenir : il voudrait honorer sa dernière année de contrat avec le PSG.

