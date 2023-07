PSG, Real Madrid - Mercato : le feuilleton Mbappé clos grâce à un coup de fil ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Mercredi, Nasser al-Khelaïfi a répété au Parisien ce qu'il avait dit juste avant en conférence de presse à propos de Kylian Mbappé : « Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair ».

Florentino Pérez attend un appel de Fayza Lamari

Ce qui est clair aussi, c'est que la deadline n'est pas de deux semaines. Comme l'a rappelé le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre, dans quinze jours, le PSG part en tournée en Asie. Il est évident qu'il aura réglé le cas Mbappé avant cela. Le présentateur de l'émission espagnol, Josep Pedrerol, explique pour sa part que tout pourrait se décanter via un coup de téléphone. Celui que passerait Fayza Lamari à Florentino Pérez. Le président du Real Madrid n'attend qu'un appel de la mère de Kylian Mbappé, lui disant que son fils veut venir en Espagne, pour passer à l'action. La fin d'un feuilleton qui traîne en longueur, c'est simple comme un coup de fil !

