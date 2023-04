RC Lens : Pierre Ménès tacle les Sang et Or après le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

À 59 ans, le chroniqueur Pierre Ménès est désormais esseulé, et partage ses billets d’humeurs en vidéo sur un blog personnel qu’il partage sur les réseaux sociaux. Dans sa dernière vidéo, il a chargé les Lensois sur leur réaction après la défaite au Parc des Princes. Mauvais joueurs Selon lui, les Lensois et notamment Brice Samba, ont été mauvais joueurs en n’acceptant pas le chambrage de Kimpembe, qui a repris les « on les a chicoté », lancé par Franck Haise après la victoire des Sang et Or au match aller. Pour ce qui est du côté judiciaire, l’avocat de l’accusé a expliqué que son client ferait probablement appel, après avoir été condamné à deux mois de prison avec sursis. Affaire à suivre de ce côté-là donc. Le classement de Ligue 1 est à retrouver ici. ⚖️ Pierre Ménès a été condamné à deux mois de prison de sursis pour agressions sexuelles sur une vendeuse d'une boutique Nike en 2018.



L'ex chroniqueur de Canal+ a été accusé (entre autres) d'avoir qualifié ses seins "d'énormes", d'avoir "frotté son sexe contre ses fesses" ou… pic.twitter.com/DYoCtbbyEi — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 19, 2023

Pour résumer Dans son émission « Face à Pierrot », Pierre Ménès continue de partager ses avis avec sa communauté. Il s’agit pour lui de continuer à s’exprimer, après avoir été condamné pour agressions sexuelles cette semaine. Il devrait d'ailleurs faire appel.

