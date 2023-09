RC Lens : Haise reçoit un renfort inespéré en Ligue des Champions !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens s’est offert une dixième recrue surprise cet été : Nampalys Mendy. Libre depuis la fin de son contrat à Leicester, le milieu de terrain de 31 ans a signé juste à temps pour apparaitre sur la « liste A » que les clubs devaient fournir à l’UEFA pour la Ligue des champions, comme le fait remarquer le site Lensois.com. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Mendy dans la liste A de la C1 Cette liste de 25 joueurs doit comprendre au moins 2 gardiens et 8 joueurs formés au pays dont 4 au club. Par ailleurs, une liste B reste disponible pour piocher un joueur si besoin 24 heures avant les matches. Les joueurs concernés doivent être présents au club depuis au moins 2 ans. Il s’agit généralement d’éléments provenant des centres de formation. 𝐄𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐣𝐞𝐮 ✍️



Milieu défensif au vécu international 🇸🇳 et récupérateur à l'abattage important, Nampalys Mendy s'engage librement avec le Racing jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5⃣ !



👉 https://t.co/QRwhF6T61E#FierDEtreLensois pic.twitter.com/eVz3KeKNuA — Racing Club de Lens (@RCLens) September 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Officialisé lundi soir au RC Lens, Nampalys Mendy (31 ans) devrait pouvoir disputer la Ligue des champions dans les rangs des Sang et Or puisque son arrivée a été annoncée lundi soir avant minuit, avant la fermeture de la liste A.

Bastien Aubert

Rédacteur