Real Madrid : Ancelotti défend Benzema, clarifie son avenir et annonce sa prochaine équipe !

Tout le monde sur le pont !

« Tous les joueurs sont disponibles pour jouer demain. Nous avons profité de ces journées pour récupérer. Nous voulons bien terminer la saison. Cela a été une bonne saison à mon avis. Bien sûr, cela aurait pu être mieux. Nous ne sommes pas satisfaits de notre campagne en Liga. »

Le nouveau Real Madrid est déjà en marche

« Les critiques envers Benzema sont absurdes. Il n'est pas le seul à avoir mal joué. Un nouvel attaquant ? Ce n'est ni le moment ni l’endroit pour parler de la saison prochaine. La transition ne commencera pas la saison prochaine. Elle a commencé il y a des saisons, lorsque Ronaldo est parti en 2018. Puis nous avons perdu Varane, Ramos, Bale, Marcelo, Isco... nous les avons remplacés par des jeunes incroyables. Vinicius, Camavinga, Rodrygo, Militao et Valverde ont tous commencé à être les protagonistes de cette équipe. Le nouveau cycle a déjà commencé. »

« Le club m'a déjà dit que j’irai au bout de mon contrat »

Pérez garde confiance en Ancelotti

« Je serai motivé la saison prochaine, comme toujours. Le monde entier sait que j'ai un contrat jusqu'en juin 2024 et je veux le remplir. Tout le monde le sait. Moi et le président avons parlé hier et il m'a réitéré sa confiance... Le club m'a déjà dit que j’irai au bout de mon contrat. »