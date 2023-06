Real Madrid, PSG : Zidane se fend d'un bel hommage à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

A défaut de retrouver un banc, Zinédine Zidane fait parler de lui dans divers domaines. En milieu de semaine, il a inauguré une maison pour enfants cancéreux en fin de vie et s'est montré très ému. Il a aussi mis en place une journée de festivité dans l'un de ses complexes de foot à cinq pour les 25 ans de la victoire à la Coupe du monde 98. Et puis, il a accordé une interview à Téléfoot, qui sera diffusée dimanche mais dont un extrait circule sur le net. Il y est question de Kylian Mbappé, pour qui il a le plus grand respect.

"On suit et on admire"

« Ce qu’il fait est incroyable. J’espère qu’il gagnera beaucoup de Ballon d’Or. Ce qu’il fait est fantastique, pour l’équipe de France, pour son club. On suit et on admire. » On relèvera, mais c'est peut-être un hasard, que Zinédine Zidane dit "club" et non "PSG". Peut-être que les deux hommes auront l'occasion de travailler ensemble l'été prochain, quand Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid. Zidane fait en effet partie des candidats à la succession de l'Italien, surtout que Mbappé a fait savoir qu'il aimerait être dirigé par l'ancien maestro...

La fiche de Kylian Mbappé

"J'espère que Kylian remportera beaucoup de Ballon d'Or. On suit, et on admire 👀"



Dimanche, Zidane est dans Téléfoot pour une interview événement 🚨



Le Ballon d'Or, Mbappé, son avenir, sa vision du foot : entretien de fin de saison avec @saberdesfa, à retrouver dimanche à 11h pic.twitter.com/qJjCRuW15q — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans un entretien à Téléfoot, dont l'intégralité sera diffusée dimanche, Zinédine Zidane a déclaré espérer que Kylian Mbappé remportera de nombreux Ballons d'Or et qu'il était admiratif de ce que l'attaquant du PSG faisait.

Raphaël Nouet

Rédacteur