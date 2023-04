Real Madrid : Vinicius Jr a fini par lasser ses propres supporters

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'est malheureux à dire mais Vinicius Jr ressemble de plus en plus à Neymar dans ce qu'il a de pire à offrir. Dans le cas du Madrilène comme dans celui du Parisien, un immense talent est gâché par des attitudes détestables. Et qui trouvent leur origine dans le traitement choc infligé par leurs adversaires. A force de prendre des coups, les Brésiliens ont décidé de se rebeller. Mais ils sont devenus de véritables cibles, qui attirent des insultes voire des chants racistes, comme hier à Gérone (2-4) pour Vinicius Jr. Et qui finissent par lasser leurs propres supporters.