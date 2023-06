Real Madrid - Mercato : les 3 alternatives à Mbappé sont connues

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L'information de Marca peu avant 18h a fait l'effet d'une bombe. Demain vendredi, le clan Mbappé va rencontrer la direction du PSG pour revenir sur l'imbroglio créé par l'annonce de l'attaquant de sa volonté de ne pas activer sa clause de prolongation jusqu'en 2025. Selon le quotidien madrilène, la solution la plus plausible serait que le natif de Bondy accepte finalement de prolonger pour deux ou trois saisons en échange de la promesse de partir en 2024 moyennant une indemnité raisonnable. Une sortie de crise qui satisferait Mbappé, le PSG mais pas le Real Madrid.

Vlahovic, la solution la moins chère

Il va donc falloir aux Merengue trouver une solution temporaire pour le poste d'attaquant. Car depuis le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, le numéro 9 est libre. Selon Bernabeu Digital, la Maison Blanche a coché le nom de trois buteurs : Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Napoli) et Dusan Vlahovic (Juventus). Le premier est proche de s'engager avec le Bayern Munich. Le second est beaucoup trop cher puisque le SSCN attend 180 M€. Reste le troisième, que les Bianconeri sont prêts à vendre et qui accepterait d'aller sur le banc l'été prochain en cas d'arrivée de Mbappé. Ce serait, pour l'heure, la piste la plus probable pour le Real.

