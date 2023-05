Real Madrid - Mercato : les Merengue déboulent sur une piste du PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si, l'an dernier, le Real Madrid est parvenu à faire le doublé Liga-Champions League, c'est parce qu'il a eu très peu de concurrence au niveau national (le Barça était en crise) et qu'il a été relativement épargné par les blessures. Sans compter une grosse réussite en C1. Mais cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué et les Merengue se sont rapidement faits larguer par les Blaugranas en championnat. D'où cette conclusion qui s'est imposée à tout le monde : l'effectif du Real n'est pas assez fourni pour surmonter les coups durs comme les blessures ou les suspensions.

Diaby-Frimpong, un duo à 85 M€

Florentino Pérez serait résolu à doubler tous les postes cet été. D'après le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, il lorgnerait deux joueurs du Bayer Leverkusen, Jérémie Frimpong et Moussa Diaby. L'arrière droit de 22 ans est coté à 35 M€, l'ailier de 23 ans à 50 M€. Surtout, Diaby est dans le viseur de son club formateur, qui cherche à renforcer son flanc droit. Déjà en concurrence pour Bellingham et Mbappé, le Real et Paris vont donc aussi s'affronter pour Diaby !

🚨Real Madrid are planning to check on the status of Jeremie Frimpong and Moussa Diaby. ⚪#HalaMadrid pic.twitter.com/YE0A6E0Nfj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 4, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur