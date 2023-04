Real Madrid - Mercato : Marco Asensio a tranché pour son avenir, Mariano aussi

Tous deux en fin de contrat au Real Madrid, Marco Asensio et Mariano Diaz ne devraient pas suivre la même trajectoire. Selon Nicolo Schira, Asensio (27 ans), joker de luxe de Carlo Ancelotti (8 buts, 5 passes décisives cette saison) devrait prolonger son contrat. Les discussions avanceraient dans le bon sens.

Quant à Mariano Diaz (29 ans), de moins en moins utilisé (8 matches cette saison, 0 but, 0 passe décisive), il s'apprête à quitter le club en fin de saison.

Talks in progress between Marco #Asensio and #RealMadrid to reach an agreement for the contract extension. #transfers