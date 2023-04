Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo de retour en Europe grâce à un ancien du Barça ?

Si l'on en croit le Daily Mirror, Todd Boehly a de la suite dans les idées. Le propriétaire américan de Chelsea souhaitait recruter Cristiano Ronaldo l'été dernier. Pour s'y être opposé, Thomas Tuchel avait été viré à la première contre-performance. Un an plus tard, l'homme d'affaires aurait toujours la même envie, quand bien même le Portugais s'est engagé en janvier avec al-Nassr pour des montants pharaoniques.

Si le tabloïd anglais ne dit pas comment Chelsea va s'y prendre pour arracher CR7 à l'Arabie Saoudite (clause dans le contrat ? Prêt ?), il assure que Luis Enrique, l'un des candidats à la succession de Graham Potter, y serait très favorable ! L'ancien entraîneur du FC Barcelone avait vu sa candidature à Manchester United l'été dernier appuyée par Ronaldo, en vain. L'Espagnol serait reconnaissant et, s'il est retenu par les dirigeants de Chelsea, il s'engagerait à travailler main dans la main avec le quintuple Ballon d'Or. Qui, à 38 ans, pourrait donc faire un improbable retour en Europe !

