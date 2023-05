Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez vise trois recrues galactiques cet été dont Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Assez discret sur le marché des transferts lors des derniers mercatos, le Real Madrid devrait se montrer très actif cet été et ne devrait pas hésiter à sortir le chéquier. Selon les informations de Sky Sports, les pensionnaires de Santiago-Bernabeu auraient ainsi ciblés trois joueurs de renom lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid ne vise pas que Bellingham cet été

Il s'agirait de l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, à qui il ne restera plus qu'un an de contrat, du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, dont la venue serait déjà bouclée contre la somme de 100 millions d'euros, et du latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, qui est toutefois décrit comme "invendable" par Sky Sports.

🚨 Les cibles du Real Madrid pour cet été :



🇫🇷 Kylian Mbappé

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham

🇨🇦 Alphonso Davies



Imaginez le mercato de malade 🤯🤯



(@SkySportsNews) pic.twitter.com/fpd52Og7hD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 16, 2023

