Real Madrid, PSG - Mercato : un ami de Messi pour concurrencer Benzema ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Les succès de la sélection argentine depuis deux ans, de la Copa América à la Coupe du monde en passant par la Finalissima, ont soudé les joueurs par un lien qui ne se brisera jamais, un peu comme les Bleus de 1998. Lionel Messi apprécie donc tous ses partenaires albicelestes mais certains plus que d'autres. Par exemple, cela fait longtemps qu'il est proche de Lautaro Martinez. Dès que l'ancien du Racing a commencé à marquer des buts avec l'Inter Milan, à partir de 2018, il a demandé au FC Barcelone de le recruter. Cela ne s'est pas fait et il se pourrait même qu'El Toro devienne la saison prochaine un rival de La Pulga.

En effet, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, Lautaro Martinez figurerait dans le viseur du Real Madrid. Carlo Ancelotti a déclaré en conférence de presse qu'il souhaitait qu'un attaquant soit recruté cet été pour seconder Karim Benzema. Les Merengue surveillent l'attaquant de 25 ans, de même qu'Arsenal, Tottenham, Chelsea et Manchester United. Mais pas sûr que l'Inter accepte de laisser filer l'idole des tifosi, même moyennant 80 M€ (sa valeur selon Transfermarkt) et même si ses caisses sont vides...

Le calendrier complet du Real Madrid pour la fin de saison

🚨 Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Tottenham and Manchester United are monitoring the situation of Inter Milan's 25-year-old Argentine striker Lautaro Martinez. 🇦🇷 ⚫🔵 #IMInter https://t.co/3GZI9Pqurn pic.twitter.com/MJFiSN915O