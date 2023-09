Stade Rennais : on en sait plus sur la blessure de Kalimuendo

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

De nouveau titulaire ce lundi avec l'équipe de France Espoirs contre la Slovénie (4-0), Arnaud Kalimuendo s'est claqué juste avant la pause, ce qu'il l'a contraint à céder sa place à Elye Wahi au retour des vestiaires.

Coup dur confirmé pour Kalimuendo

Et le coup dur s'est confirmé pour l'attaquant du Stade Rennais. En effet, d'après L'Équipe, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du RC Lens se serait bien claqué aux ischios-jambiers et devrait être absent durant plusieurs semaines.

Alors que Rennes reçoit ce samedi (17h) le LOSC, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, va donc devoir actionner un plan B pour remplacer Arnaud Kalimuendo à la pointe de l'attaque. Selon Ouest-France, Amine Gouiri serait une option pour dépanner à ce poste tandis que le jeune attaquant turc, Bergut Yildirim, pourrait avoir sa chance.

