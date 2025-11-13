Le FC Metz a déjà enterré le FC Nantes en Ligue 2 !

Il y a encore quelques semaines, le FC Metz semblait condamné. Une équipe sans repères, des défaites en série, et un moral au plus bas… Pourtant, les Grenats ont trouvé la force de renaître de leurs cendres. Trois victoires consécutives plus tard, dont une leçon donnée au FC Nantes à la Beaujoire, et voilà que le vent a tourné.

Pendant que Metz se relève, Nantes s’enfonce. Face aux hommes de Stéphane Le Mignan, les Canaries ont livré une prestation insipide, sans âme, ni révolte. Le contraste est saisissant : un club que tout le monde croyait perdu envoie un signal fort, pendant qu’un autre, censé être à l’abri, se rapproche dangereusement de la zone rouge.

Nantes, plus personne en dessous…

Dans notre dernière émission sur la chaîne But Football Club, une question revenait sans cesse :

“Qui peut encore être plus faible que le FC Nantes cette saison ?”

La réponse semble claire aujourd’hui : presque personne.

Même le FC Metz, qui sortait des enfers, fait désormais mieux.

Auxerre reste peut-être le dernier espoir pour les Canaries, mais autour d’eux, tout le monde avance :

Lorient tient tête au PSG (1-1 au Parc des Princes).

tient tête au PSG (1-1 au Parc des Princes). Le FC Nantes a failli réussir un hold-up face au Havre.

a failli réussir un hold-up face au Havre. Angers rivalise avec Monaco et l’OM grâce à un jeune talent en pleine explosion : Sidiki Chérif.

Et pendant ce temps-là, Nantes stagne, doute, recule.

Le mercato d’hiver comme dernière bouée de sauvetage ?

Si Metz a déjà enterré Nantes sportivement, les Canaries doivent désormais éviter que leurs autres concurrents ne creusent définitivement la tombe.

Le mercato d’hiver approche à grands pas, et les dirigeants nantais n’ont plus le droit à l’erreur.

Entre un effectif en perte de confiance et un projet sportif flou, le FC Nantes joue gros : son avenir dans l’élite.

Il va falloir réagir, et vite, avant que la Ligue 2 ne devienne une réalité…

Le FC Metz a ressuscité. Le FC Nantes, lui, doit encore prouver qu’il est vivant.