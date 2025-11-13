Stade Rennais – Mercato : Luis Henrique bientôt proposé à Habib Beye ?

Et si le Stade Rennais réalisait un joli coup inattendu sur le marché des transferts ? Après avoir été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1, Luis Henrique, l’ancien ailier de l’OM, pourrait bien atterrir en Bretagne. Et un homme en particulier pourrait être séduit par ce profil : Habib Beye.

Un joueur en quête de rebond

Transféré à l’Inter Milan l’été dernier pour 23 millions d’euros, Luis Henrique n’a jamais su s’imposer chez les Nerazzurri. En difficulté, le Brésilien pourrait déjà faire ses valises cet hiver.

Ses représentants l’ont récemment proposé à plusieurs clubs français – OM, OL, AS Monaco – mais aucun d’entre eux n’a donné suite.

Pourtant, à 23 ans, Luis Henrique reste un joueur polyvalent, percutant et technique, capable d’évoluer ailier, piston ou même attaquant de soutien. Un profil rare… et qui pourrait bien correspondre aux besoins actuels du Stade Rennais.

Rennes, une destination logique ?

Sous la houlette d’Habib Beye, fraîchement installé sur le banc rennais, le club breton commence à retrouver des couleurs. Mais malgré une dynamique plus positive, il manque encore un élément capable d’apporter de la vitesse et de la percussion sur les côtés.

C’est là que Luis Henrique entre en jeu. Son profil de joueur offensif complet, capable de s’adapter à plusieurs systèmes, pourrait séduire Beye, dont les schémas reposent souvent sur des pistons actifs et une animation fluide sur les ailes.

Un atout pour l’adaptation : les anciens Marseillais

Autre détail intéressant : Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous deux passés par l’OM, connaissent très bien Luis Henrique. Leur présence à Rennes pourrait faciliter l’intégration du Brésilien dans le vestiaire et accélérer son adaptation à la Ligue 1, qu’il connaît déjà.

Une opportunité financière à saisir

Recruté 23 millions d’euros par l’Inter, Luis Henrique pourrait être disponible pour quasiment deux fois moins cet hiver. Un prix abordable pour un joueur encore jeune, déjà expérimenté en Europe, et qui a prouvé par le passé qu’il pouvait faire la différence sur le front de l’attaque.

Rennes, qui cherche toujours à renforcer son secteur offensif, pourrait donc sérieusement étudier la piste dans les semaines à venir.