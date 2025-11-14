OL : Tyler Morton déjà sur le départ pour renflouer les caisses ?

Arrivé il y a seulement six mois, Tyler Morton pourrait-il déjà quitter l’Olympique Lyonnais ? Le simple fait que la question se pose en dit long sur l’impact du jeune milieu anglais… mais aussi sur la situation financière du club. Car si l’OL a retrouvé des couleurs sportives, les équilibres économiques, eux, restent fragiles. Et le talent de Morton attire les convoitises.

Un joueur déjà très courtisé en Europe

Les performances du milieu prêté par Liverpool ne passent pas inaperçues.

Crystal Palace, West Ham, l’Ajax Amsterdam et même le Sporting CP suivent attentivement son évolution cette saison. Un quatuor qui en dit long sur son profil : jeune, technique, moderne, et surtout déjà prêt pour un rôle clé dans une équipe ambitieuse.

Face à cet intérêt grandissant, l’OL, toujours attentif aux opportunités financières, pourrait ouvrir la porte à partir de 20 M€. Un montant séduisant pour un joueur arrivé récemment, mais loin d’être déconnecté des prix du marché.

Morton plutôt que Fofana… faute de mieux ?

Une donnée importante change la donne : Malick Fofana ne sera pas vendu cet hiver.

Si aucun autre joueur jugé “bancable” ne souhaite partir, Morton devient mécaniquement l’un des rares candidats réalistes pour combler les besoins budgétaires du club.

D’autant qu’il ne manque pas de prétendants. En Premier League, plusieurs clubs apprécient son profil hybride, capable de se projeter sans perdre sa qualité dans la relance. Pour Morton, il y aurait même… l’embarras du choix.

Un départ peu crédible… sportivement parlant

Pourtant, une question subsiste : comment imaginer l’OL se séparer d’un élément aussi important après seulement six mois ?

Morton s’est rapidement imposé comme un maillon essentiel du dispositif lyonnais. Son intelligence de jeu, sa propreté technique et sa fiabilité en font déjà l’un des chouchous des supporters.

Le public lyonnais commence à peine à savourer ce joueur élégant, et l’idée de le voir partir si vite aurait un goût amer. Beaucoup espèrent au contraire le conserver au moins jusqu’à l’été, le temps qu’il prenne encore plus de valeur dans une saison qui pourrait (enfin) sourire à Lyon.

Si l’OL réalise une seconde partie de saison convaincante, Morton pourrait même devenir une vente XXL, du type 40 M€ ou plus, scénario aujourd’hui bien plus séduisant que de s’en séparer précipitamment.